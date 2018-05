Lazio, Inter e la grande bellezza del campionato

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non sarà un pensiero condivisibile da chi, come Lazio ed Inter, ha dato anima, sudore ed anche qualcosa di più per raggiungere l’obiettivo dell’Europa che conta; ma di certo per amore dello spettacolo che sta suggellando il finale di campionato più bello dell’ultimo decennio, novanta minuti di faccia a faccia sono quanto di meglio sarebbe stato possibile desiderare. Le dietrologie di scontri analogamente decisivi tra le due compagini, anche sanguinosi come finali di coppe o il 5 maggio, non rischiano di intaccare la “grande bellezza” che l’Olimpico di Roma potrebbe fornire come gran finale della stagione in corso. Un esito che sorride più all’universo nerazzurro per come si erano messe le cose nell’ultima settimana, è evidente, ma che sull’altro versante non può che rendere orgogliosa la metà biancoceleste della capitale, che stando alle parole di Simone Inzaghi avrebbe firmato con tutto l’inchiostro disponibile per una situazione analoga se gli fosse stata proposta all’inizio della stagione. Il sentiero per questo genere di finale è evidentemente condizionato da quanto accadrà la prossima settimana a Milano e a Crotone, ma è soprattutto frutto di un lavoro encomiabile ed indiscutibile dei due condottieri. Simone Inzaghi che si è evidenziato come la più bella conferma di un movimento che, al di là delle critiche, sforna imperterrito i migliori profili di allenatori del globo; Luciano Spalletti per avere ricostruito un’identità ed uno spirito di squadra che in nerazzurro mancavano da tanto, troppo tempo. Giusto che entrambi ne ricevano tributo, a prescindere dall’esito che il campionato più pazzo dell’ultimo decennio deciderà di regalarci.