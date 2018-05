Lazio-Inter, Gresko ricorda: "Il 5 maggio? Altri dovevano essere decisivi"

© foto di Antonio Vitiello

"Bisogna prendersi le proprie responsabilità. Mi prendo le mie, ma erano altri quelli che quel giorno dovevano essere decisivi...". Lo dice Vratislav Gresko, intervistato da La Gazzetta dello Sport, in ricordo di quel 5 maggio 2002. E lo slovacco si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. "Il mio retropassaggio per il gol di Poborsky? Forse pensavo che Toldo uscisse, ne abbiamo riparlato con Francesco. La verità è che davvero nel calcio si vince e si perde tutti insieme. La gara di domani? Tifo Inter e penso che giocare fuori possa essere un vantaggio. Servirà una grande prestazione, oltre a un po’ di fortuna. Il mio connazionale Skriniar? Milan per me è una sorpresa relativa. Ha talento ed è un grande lavoratore, con enormi margini di crescita. Viene da un’ottima stagione, ma sono sicuro che le migliori devono ancora arrivare".