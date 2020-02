vedi letture

Lazio-Inter, la moviola: rigore "leggero" per Immobile. Giusto che il VAR non intervenga

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo la Moviola della sfida scudetto fra Lazio ed Inter, vinta 2-1 dai biancocelesti. Tre gli episodi chiave analizzati dalla rosea: in apertura di ripresa Immobile sta per calciare a porta vuota, De Vrij appoggia le mani sulla schiena dell'attaccante e c'è anche un incrocio con le gambe. La pressione sembra minima, Immobile va a terra. Rocchi, ben posizionato, fischia il rigore. Un contatto leggero, ma non inventato. Per questo il VAR non può intervenire: Rocchi è vicino e ha tutti gli elementi per valutare l'intensità del contatto.

Non c'è rigore per l'Inter al minuto numero 65: Luiz Felipe va sul pallone e poi ritrae la gamba, Young cade sullo slancio.

Giusto annullare il gol del 2-2 a Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter è in fuorigioco al momento dell'assist di Young.