Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: Skriniar titolare con Perisic, Inzaghi recupera Correa

Sono ufficiali le formazioni di Lazio e Inter, che si affronteranno alle 15 nella sfida valida per il terzo turno di Serie A. Simone Inzaghi ritrova Correa, che si era bloccato a pochi minuti dal match infrasettimanale contro l'Atalanta. Ci sarà anche Radu, in dubbio alla vigilia. Antonio Conte lancia dal 1' Milan Skriniar, mettendo fine probabilmente alle voci di mercato sul difensore slovacco. Fiducia anche in Perisic, in avanti il solito duo Lukaku-Lautaro.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro.