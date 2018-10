Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa Joao Mario. Caicedo dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spalletti lancia Joao Mario dal primo minuto. È questa la novità sostanziale negli schieramenti di Lazio e Inter, che si sfideranno tra poco per il posticipo della decima giornata di Serie A. Una grande occasione per il centrocampista portoghese, mai impiegato in questa stagione dal tecnico toscano. Simone Inzaghi sceglie invece il 3-5-2: c'è Badelj nel ruolo di regista, mentre davanti fiducia a Caicedo dopo le ultime buone prestazioni.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe. Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi.