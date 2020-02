vedi letture

Lazio-Inter ovvero il miglior attacco interno contro il secondo migliore della A

Lazio-Inter non sarà solo la sfida fra due dei migliori centravanti della Serie A come Ciro Immobile e Romelu Lukaku. La gara dell'Olimpico sarà anche l'occasione per vedere a confronto due squadre con statistiche molto diverse per quanto riguarda il fronte offensivo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi hanno il miglior rendimento offensivo interno dell'intera Serie A, con 35 gol messi a segno fra le mura amiche, mentre la compagine allenata da Antonio Conte finora ha segnato più in trasferta (25 reti) che a San Siro (20 reti). I nerazzurri sono al momento il secondo miglior attacco esterno della massima serie alle spalle della sola Atalanta (30 gol lontano da Bergamo).