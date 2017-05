Lazio, intervento di Lotito per risolvere il rebus Biglia: face to face a Formello

© foto di Federico Gaetano

Resta ancora da scrivere il futuro immediato di Lucas Biglia. La trattativa per il rinnovo con la Lazio non è stata ancora conclusa, e la situazione si sta sempre più complicando con il passare dei giorni.

Per cercare di dare la svolta, il presidente Claudio Lotito ha quindi raggiunto il centro sportivo di Formello per discutere con il proprio capitano e il suo agente Enzo Montepaone (che ripartirà domani per l'Argentina). Attesa, quindi, per capire se questo face to face porterà a un esito positivo. Il Milan, ma non solo, resta sullo sfondo. Questo quanto riportato da CittaCeleste.it.