© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche del modulo utilizzato nel finale delle gare contro Milan e Apollon: “Per ora il 4-2-4 è una soluzione da utilizzare solo a gara in corso: col Milan è andata bene, mentre a Cipro siamo stati un po' disordinati. Me la tengo stretta come opzione da utilizzare durante le gare, ma non dall'inizio. Almeno per ora non partiremo con un modulo simile".