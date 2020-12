Lazio, Inzaghi: "A Benevento con qualche assenza. Contro mio fratello sarà emozionante"

vedi letture

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha presentato ai canali ufficiali del club la gara di domani contro il Benevento:

Quali sono le sensazioni alla vigilia del Benevento?

"Senz'altro sarà una sfida particolare, sarà emozionante affrontare mio fratello. Ognuno proverà a fare la miglior partita possibile, poi alla fine ci abbracceremo. Sarà una grande soddisfazione per i nostri genitori e i nostri figli".

Gara importante per il futuro della Lazio:

"Sarà una partita difficile da affrontare, come lo sono tutte le altre in Serie A. Veniamo entrambi da due sconfitte non meritate per quanto fatto in campo, ma chiaramente cercheremo di fare il meglio per migliorare la classifica".

Si dice che la Lazio sia stanca con la Champions...

"Il cammino all'Olimpico non è positivo, l'assenza dei nostri tifosi la sentiamo tutti in modo evidente. Ora dobbiamo andare avanti. La Champions ci ha portato via energie fisiche e mentale, ma abbiamo tempo per recuperare".

Come stanno i giocatori? Acerbi?

"Adesso dovremo valutarli. Avremo qualche assenza, tra squalifiche e infortuni, e cercherò di schierare la migliore formazione possibile".

Il sorteggio di Champions: è stuzzicante affrontare il Bayern?

"Tutte quante le squadre erano difficili. Affrontare i campioni d'Europa deve essere uno stimolo e un motivo di crescita per tutti in questi due mesi".