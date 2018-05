Lazio, Inzaghi: "A Crotone non saremo soli, record per la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato della corsa Champions.

Gli ultimi 180' valgono la stagione. "Sì, domani abbiamo la sfida contro il Crotone e i calabresi si giocano tanto così come ci giochiamo tanto noi. Ci siamo preparati al meglio per una gara da giocare in uno stadio pieno d'entusiasmo, ma non saremo soli perché i nostri tifosi ci accompagneranno un questa ultima trasferta stagionale".

La Lazio merita di entrare in Champions? "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario per essere lì a giocarcela con queste squadre, sono corazzate costruite con altri budget. Sappiamo di essere lì a giocarcela, abbiamo fatto dei record in questa stagione. Abbiamo vinto in trasferta come non era mai accaduto nella storia della Lazio, così come i gol segnati. Domani giocheremo la 54esima gara stagionale, abbiamo fatto dei record per essere lì a giocarcela con queste squadre. Siamo lì e, sicuramente, ce la giocheremo fino alla fine".