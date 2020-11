Lazio, Inzaghi: "A Dortmund per conquistare gli ottavi. Ci mancano da tanto tempo"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Radio ha commentato la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo di questa sera: “Abbiamo fatto un’ottima partita, i ragazzi sono stati bravi e hanno meritato ampiamente la vittoria, forse potevano anche segnare qualche gol in più. Siamo in un'ottima posizione per la qualificazione al prossimo turno, ci manca un punto e speriamo di conquistarlo già a Dortmund nella prossima gara. Sappiamo quale è stato il nostro percorso in questi anni, gli ottavi mancano da tempo e dobbiamo essere bravi a conquistare quest'ultimo punto che ci manca. Zenit? L’avversario non era banale, ha giocatori di grande spessore soprattutto davanti, ma noi siamo stati bravi a tenerli sotto controllo. E questo è merito di tutti a partire dagli attaccanti finendo coi cinque che sono subentrati e hanno contribuito a portare a casa questa vittoria, voglio sottolineare la loro prestazione. - conclude Inzaghi - Dortmund? Sarà un altro match impegnativo, ma prima di pensare a questa sfida dobbiamo concentrarci su quella di campionato contro l'Udinese. Sarà una partita molto insidiosa e dobbiamo prepararla al meglio in questi giorni".