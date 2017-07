Lazio, Inzaghi è in ansia per il mercato: inizia una stagione piena di dubbi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi è preoccupato dal mercato della Lazio, anche se non lo dirà mai ufficialmente. Oggi inizia la nuova stagione con le visite mediche di rito, ma il tecnico biancoceleste riparte da molti dubbi e preoccupazioni. I tre casi legati ai big, che dovevano venire risolti prima della partenza per il ritiro, sono ancora in rosa e la situazione pare di difficile soluzione. E' molto probabile che De Vrij, Biglia e Keita inizino il ritiro con la maglia biancoceleste, ma non c'è certezze sulla loro permanenza. La squadra intanto non è stata rafforzata a dovere ed è difficile capire cosa accadrà nelle prossime settimane. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.