Lazio, Inzaghi: "Abbiamo fatto un'impresa. Ora ci attende una grande sfida agli ottavi"

Anche il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato del passaggio agli ottavi di finale di Champions League conquistato questa sera all'Olimpico: “Sapevamo tutto l’importanza di questa partita, dovevamo giocarci tutto in una gara secca e credo che per 65-70 minuti abbiamo fatto una grande prestazione soffrendo nel finale contro una squadra che non aveva nulla da perdere. Non siamo riusciti a fare il terzo gol che avremmo meritato, poi abbiamo preso il 2-2 e abbiamo sofferto, ma nulla toglie all’impresa fatta da questi ragazzi. Questo per me è come un trofeo e ora abbiamo un giorno e mezzo per godercelo prima di rituffarci sul campionato. Abbiamo giocato molto bene sia con Hoedt sia con Radu, abbiamo organizzato un’ottima gara e l’unico rammarico è non aver vinto, ma non renderebbe onore a questi ragazzi avere del rammarico stasera. - conclude l'allenatore a Lazyo Style Radio - Chiunque troveremo agli ottavi sarà una grande sfida, non ho avuto modo di pensarci perché avevamo tante partite da preparare in queste settimane. è una gioia enorme qualcosa che ci sembrava lontana dopo aver impiegato quattro anni per tornare alla fase ai gironi, c’era la speranza, ma abbiamo fatto qualcosa di incredibile".