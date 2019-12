© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dai microfoni di Lazio Style Channel Simone Inzaghi, tecnico della Lazio fresca vincitrice della Supercoppa Italiana, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni dopo il successo 3-1 sulla Juventus: "Lavoriamo tutti per queste notti, dal primo all'ultimo. Questi ragazzi mi regalano gioie importanti da 4 anni. Abbiamo messo sotto ancora una volta la Juventus, ringrazio i nostri tifosi. Il loro sostegno per noi è importante, ci hanno aiutato in questa serata magica. In questi anni abbiamo vinto molto ma lavorando con questo spirito possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni. Dedico questo trofeo alla mia famiglia".