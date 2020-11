Lazio, Inzaghi: "Abituati all'emergenza, dal lockdown in poi sempre tanti problemi"

vedi letture

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida allo Zenit San Pietroburgo. Questo il suo pensiero sui tanti assenti: "Mi dispiace, ma è una situazione comune a molti. Avrei voluto essere qui con tutti i miei uomini, ma siamo abituati all'emergenza e sin dal lockdown abbiamo sempre avuto problemi. Immobile, Lulic, Leiva, Radu, hanno fatto di tutto per tornare in Champions League ma non possono darci una mano in queste gare".