Lazio, Inzaghi: "Acerbi condannato per 2mm. Non esulto più"

© foto di Federico Gaetano

Anche attraverso i microfoni di Lazio Style Channel il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha analizzato il ko di Bergamo contro l'Atalanta: “Non esulto più perché so della Var, ma stasera avevo visto Masiello e pensavo fosse buono il gol. È un periodo così, anche con la Sampdoria. Dobbiamo portare gli episodi dalla parte nostra, dispiace perdere così. Abbiamo perso senza subire e con il nostro portiere inoperoso. Avremmo meritato un altro risultato, la prestazione c’è stata, ma rimaniamo al quinto posto in zona Champions League. Ce la giocheremo fino all’ultimo con tutte. La mia esultanza spiega il momento, i ragazzi si stanno impegnando, accettano le mie scelte e mi dispiaceva perdere. Mi sono lasciato andare più del dovuto e magari sarò deriso per l’esultanza, ma mi pareva buono. Per due millimetri è stato condannato Acerbi. Cagliari? Squadra organizzata che sa quello che vuole, ma noi vogliamo vincere”.