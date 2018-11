Lazio, Inzaghi: "Acerbi ha sostituito al meglio De Vrij. Grande risorsa"

Quella di domani non sarà una partita come le altre per Francesco Acerbi che per la prima volta tornerà al Mapei Stadium da avversario del Sassuolo e oggi Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato di lui in conferenza stampa: "L'ho voluto fortemente e in queste prime 15 partite ha dimostrato di poter sostituire alla grande De Vrij. Sono due giocatori che si assomigliano in campo. Francesco vuole sempre esserci, è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Domani sarà una gara da ex per lui, ha avuto un impatto ottimo e per noi è una grande risorsa".