Lazio, Inzaghi: “Champions? Domani gara importante ma non decisiva”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato oggi in conferenza stampa ( Clicca qui per leggere la conferenza integrale ) in vista della sfida di domani contro l’Atalanta. Sulla corsa alla qualificazione in Champions League, l’allenatore biancoceleste ha detto: “Gara decisiva? Non credo, però sicuramente per noi è importantissima questa partita. Dobbiamo dar seguito alle prestazioni, l'Atalanta è una squadra ben allenata e organizzata. Senza la partecipazione in Europa League questa stagione, adesso giocherebbe per un posto in Champions con noi, l'Inter e la Roma".

Con tre successi sareste in Champions. "E' sicuro, come è sicuro non toglierci energie per pensare agli altri. Pensiamo alla nostra gara, che è complessa. Dovremo avere lo spirito e la voglia di sempre".

La qualificazione in Champions passa dalla difesa? "Certamente. Adesso la nostra Champions passa attraverso l'Atalanta, dovremo stare attenti in entrambe le fasi. E' una squadra difficile da affrontare. Ci siamo preparati per disputare una partita equilibrata".