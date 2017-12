Lazio, Inzaghi: “Ottima gara, con la Viola per conquistare la semifinale”

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro il Cittadella per 4-1, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato attraverso il microfono di Rai Sport. “Il Cittadella ha fatto la sua gara, ha giocato dal 1' al 95' al massimo delle proprie potenzialità. I miei ragazzi - ha detto Inzaghi - sono stati bravi a interpretare la gara nel migliore dei modi”.

E' più contento della doppietta di Immobile oppure per la rete di Felipe Anderson? “Sono contento di tutti, hanno fatto un'ottima gara. Avevamo qualche calciatore, come Murgia e Patric, che in questo momento rispondono sempre presente quando chiamati in causa. Noi dobbiamo continuare a lavorare in gruppo per continuare a toglierci delle soddisfazioni”.

Qual è il vero obiettivo stagionale? “Dobbiamo cercare di restare in corsa il più a lungo possibile. Abbiamo vinto la Supercoppa, quella è stata una giornata indimenticabile. Ma siamo in corsa in campionato, in Europa League e in Coppa Italia. Contro la Fiorentina servirà una grande gara per arrivare in semifinale”.

C'è ancora amarezza per quando accaduto lunedì scorso? “Ieri ho detto che non parlerò più di quanto accaduto nelle ultime settimane, nonostante la vittoria di stasera c'è amarezza e delusione in me. Alla squadra avevo chiesto concentrazione per stasera, il Cittadella aveva eliminato due squadre di Serie A meritando il passaggio del turno. Avevo messo in guardia il mio gruppo fin da martedì, ho detto che sarebbe stata una gara difficile e così è stato”.

Alla squadra ha dato un gioco ma anche uno stile. “I miei calciatori sono stati bravissimi, ho ringraziato i miei ragazzi a fine gara. Non era facile giocare dopo tre giorni dopo la sfida al Torino, contro il Cittadella era una gara trappola ma i ragazzi sono stati bravi ad approcciare. In caso contrario, si rischiano brutte figure”.

Milinkovic-Savic può sostituire Immobile in campionato vista la squalifica? “Milinkovic-Savic ha qualità che, all'occorrenza, potrebbe fare anche quel ruolo. In rosa abbiamo Caicedo che ha sempre risposto presente quando l'ho chiamato in causa, avanti a sé ha uno dei migliori marcatori del campionato”.

Quanto è importante avere Peruzzi nel ruolo di Club Manager? Quanto incide in questa Lazio? “Credo che Angelo sia una grandissima persona, sempre positiva. Noi siamo un grande gruppo, al di là dell'allenatore che viene sempre a parlare. Ho un grandissimo staff, poi Peruzzi e Tare sono sempre a stretto contatto con me. Mi aiutano, provano ad agevolarmi il compito. Abbiamo anche giocato insieme, abbiamo un ottimo rapporto. Voglio dedicare questa vittoria a una persona che ci ha lasciato tre giorni fa, Fernando Fulvo che era un grande tifoso della Lazio. Ogni domenica non mancava mai il suo messaggio, dedico questa vittoria a lui e alla sua famiglia”.

Felipe Anderson? “Al di là del gol, è un calciatore che ha cambio di passo. Per noi è importante, lo stiamo recuperando. Stasera ha giocato 60', è stato bravissimo. Non dimenticherei Wallace, è mancato tre mesi e mezzo e per noi è molto importante”.

Il 26 dicembre giocherete in Coppa Italia contro la Fiorentina, che Natale sarà per voi? “Non ne avevo ancora parlato con la squadra, domani lo farò con i ragazzi. Credo che ci alleneremo la mattina, poi la sera lascerò i calciatori alle loro famiglie come è giusto che sia”.