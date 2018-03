Lazio, Inzaghi: "Ai punti meritavamo di vincere, adesso riposiamoci"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha così commentato a Premium Sport il pari interno dei biancocelesti contro il Bologna: “Non ho ancora rivisto le immagini ma il gol è un episodio. Avremmo meritato di vincere ma accettiamo il pareggio. Ci abbiamo provato, tirando ventuno volte in porta. Però abbiamo fatto un solo gol. Vogliamo rimanere lì e faremo di tutto per riuscirci, anche se abbiamo tanti impegni. Ora ci riposeremo con la sosta. Nel primo tempo abbiamo sofferto. Wallace era ammonito e dovevo togliere un attaccante: lì ho scelto Nani ma aveva fatto comunque la sua partita. Abbiamo trovato una squadra chiusa, che si difendeva bassa. Serviva qualità nell'ultimo passaggio. In un colpo solo abbiamo rinunciato a tre elementi importantissimi come Radu, Lulic e Milinkovic-Savic. Le altre corrono, normale che noi abbiamo più partite nelle gambe delle altre fuorché il Milan. La stanchezza c'è ma la squadra ha dato tutto, corso, e ai punti meritava la vittoria. Dal 21 gennaio abbiamo giocato sempre una volta ogni tre giorni. Ora ci saranno quindici giorni per riposarci, allenarci e trovare la migliore condizione. L'anno scorso abbiamo fatto tanti sacrifici per l'Europa e la stiamo onorando nel migliore dei modi. Ci faremo trovare pronti quando il campionato ripartirà. Sarà importante recuperare gli assenti, al pari delle energie”.