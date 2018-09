Lazio, Inzaghi ammette: "Luiz Felipe? Ci sto pensando. Berisha ci aiuterà"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese parlando anche di due giocatori in particolare, Berisha e Luiz Felipe: "Sono convocati, anche se devo ancora fare delle valutazioni. Berisha è un giocatore che ci darà un qualcosa in più. Deve stare tranquillo perché sono stati due mesi intensi per lui. Ci dà soluzioni diverse, ci aiuterà molto. Luiz Felipe? Ci sto pensando, perché ha lavorato bene in questi ultimi due giorni e Acerbi viene da 4 gare consecutive. Deciderò negli ultimissimi minuti prima della gara. A destra a centrocampo ho l'imbarazzo della scelta, ma anche a sinistra devo ancora scegliere tra Lulic e Durmisi".