© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si deciderà entro domani il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Claudio Lotito e Igli Tare voglio chiudere la pratica legata al tecnico prima della sua partenza per le vacanze negli USA. Al momento i segnali non sono positivi circa una permanenza dell'allenatore della Capitale, tanto che i primi due incontri fra le parti hanno fatto registrare un nulla di fatto. Ancora però le chance di un proseguimento del matrimonio non sono del tutto svanito. Ancora 48 ore e si conoscerà il destino di Simone Inzaghi alla Lazio. Con il Milan, spettatore interessato, alla finestra.