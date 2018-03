Lazio, Inzaghi: "Andremo a Kiev per vincere, ora testa al Cagliari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso Lazio Style Channel, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha commentato la prestazione della sua squadra dopo il 2-2 dell'Olimpico contro la Dinamo Kiev. "Avremmo dovuto chiudere sul 3-1, ma gli avversari hanno trovato un eurogol. Sicuramente avremmo potuto difendere meglio. Ci dispiace, ora dovremo andare in Ucraina e conquistare la qualificazione. È un pareggio al quale possiamo porre rimedio, tutto dipende da quello che riusciremo a fare a Kiev. Conoscevamo le qualità della Dinamo Kiev, che è una squadra blasonata in Europa. Noi dovremo essere bravi a creare degli episodi che possano portarci al gol. Io non credo alla fortuna, dobbiamo giocare e dare il nostro meglio. Quello di Immobile alla fine per noi sarebbe stato un gol molto importante, ma pazienza. Dovremo giocarci le nostre carte a Kiev. Prima ci aspetta la trasferta di Cagliari, sappiamo che incontreremo una squadra che ce la metterà tutta per metterci in difficoltà. Vedremo come riusciremo a lavorare in questi giorni, l’importante è recuperare al meglio in vista di domenica”, le sue parole.