Lazio, Inzaghi: "Apollon forte, nella ripresa ho avuto paura"

Mai, fino alla disfatta contro la Spal, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini era rimasta a secco per tre gare di fila. Quattro nelle ultime cinque, considerando anche l'andata con il Copenaghen. Un dato che è in totale contraddizione con il gioco, molto offensivo, del tecnico di Grugliasco,...

Nella conferenza stampa successiva alla vittoria contro l'Apollon, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche del valore della squadra cipriota: "Si è dimostrata una squadra forte, l'avevamo studiata e sapevamo che sarebbe stato un avversario difficile da affrontare. Se giocherà così potrà mettere in difficoltà anche Francoforte e Marsiglia. Se ho avuto paura? Sì, hanno fatto un ottimo secondo tempo mettendoci in difficoltà".

