Lazio, Inzaghi: "Approccio non buono, ora pensiamo solo a noi stessi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Inzaghi, nel post partita di Lazio-Atalanta, è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico: "A differenza delle ultime partite, quest’oggi l’approccio alla sfida non è stato affatto buono, dovremo ora vedere se è dipeso da noi o dall’Atalanta. Abbiamo preso gol a seguito di un quattro contro uno a nostro favore, non è stato semplice incassare la rete, ma poi siamo stati bravi a recuperare e saremmo potuti andare anche in vantaggio. Nel secondo tempo Strakosha è stato il migliore in campo per noi e ci ha permesso di chiudere il match in parità. L’Atalanta ha svolto un’ottima prestazione, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno e siamo a 180 minuti da un sogno che potrebbe diventare realtà. Dobbiamo guardare solo a noi stessi. Dagli altri abbiamo ricevuto sempre poco e spetterà dunque a noi preservare questi due punti che abbiamo di vantaggio sulla nostra inseguitrice.

Chi ha giocato quest’oggi si è espresso molto bene, anche de Vrij ha avuto un problemino come Luis Alberto. Radu e Parolo proveremo a recuperarli per il match con il Crotone mentre Immobile speriamo di riaverlo nella sfida con l’Inter, ma quest’ultimo caso è un punto interrogativo. De Vrij e Leiva invece speriamo di riaverli per Crotone perché sappiamo che sarà una battaglia. Luis per noi è un giocatore molto importante, speriamo che gli esami strumentali che si effettueranno tra 48 ore possano rilevare un problema di lieve entità. Non mi soffermo sulle altre compagini, da allenatore della Lazio devo pensare solo alla mia squadra”.