Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Napoli, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così in particolare degli avversari: "Se può tornare in corsa per la Champions? Per due anni di fila è arrivato secondo e in estate ha messo dentro giocatori importanti come Manolas, Llorente, Di Lorenzo ed Elmas. Ha bisogno di punti e verrà a Roma con molta fame. Dovremo essere molto bravi".

Non ha mai battuto il Napoli in Serie A...

"Dobbiamo sfatare questo tabù e abbiamo le carte in regola per farlo. Vogliamo battere il Napoli. I ragazzi hanno capito che tipo di partita andremo a fare, vedremo cosa succederà".