Lazio, Inzaghi aspetta la Juve: "Entusiasta. E saranno anche arrabbiati"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, parlando così degli avversari bianconeri: "Sono entusiasta di giocare questa partita in questa posizione di classifica. Dovremo fare una gara importante, dovremo essere concentrati e attenti. Sono forti, hanno dei campioni che possono risolvere le partite in ogni istante. La Juventus ha vinto gli ultimi 8 scudetti, è l'unica squadra imbattuta in Europa. Saranno anche arrabbiati per l'ultimo mezzo passo falso contro il Sassuolo. Sarebbe prima senza problemi in classifica se non ci fosse una grande Inter".

Battere la Juve significherebbe fare il salto di qualità?

"Affronteremo la squadra più forte d'Italia. Saranno decisivi gli episodi, dovremo essere bravi a portarli dalla nostra parte. Un'eventuale vittoria? Dovremo cercare equilibrio, vi ricordate tutti cosa dicevate di questa squadra 30 giorni fa. Sono tanti anni che sono nel calcio, ho visto tante volte passare dalle stelle alle stalle in poco tempo".