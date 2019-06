© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Inzaghi aspetta Manuel Lazzari ma la trattativa non pare vicina alla chiusura. Il tecnico laziale ha mandato messaggi di grande stima e coinvolgimento al giocatore della SPAL, che però chiede 15 milioni, considerati troppi dai dirigenti biancocelesti. Il rischio è che Atalanta e Fiorentina si inseriscano per chiudere, ed è per questo che Tare ha contattato Tullio Tinti per chiedere informazioni a proposito del futuro di Darmian i uscita dal Man United. Altro nome sondato è quello di Fassnacht, esterno destro 25enne di proprietà dello Young Boys. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.