Lazio, Inzaghi: "Aspettative su di noi si sono alzate. Caicedo mi convince"

© foto di Federico Gaetano

È il giorno di Lazio-Apollon Limassol, l’esordio ufficiale per i biancocelesti in Europa League. Simone Inzaghi apporterà più di qualche cambio per gestire al meglio le energie della rosa. Ai microfoni di Sky Sport, proprio il tecnico della Lazio ha commentato la partenza della squadra, in grado di essere protagonista tanto in Serie A quanto nelle coppe: “Abbiamo nelle nostre corde e nelle nostre possibilità la capacità di migliorare sempre. Sia in campionato che in Europa le aspettative si sono alzate perché le competitor si sono rafforzate. Caicedo? È un ottimo professionista e un grande calciatore, lo scorso anno quando è stato chiamato in causa al posto di Immobile ha sempre risposto presente, mi ha soddisfatto in pieno”.