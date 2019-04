© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sconfitta amara, ma che deve far riflettere. Questo il messaggio lanciato da Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del match tra Lazio e Spal: "I ragazzi hanno approcciato bene la gara, ma è mancato cinismo. Dovevamo segnare perché sapevamo che la SPAL non ci avrebbe concesso nulla di più. Sul pareggio c’è stata questa chiamata del Var che è stata molto discussa e farà parlare. Per noi era molto importante questo incontro, ma ora dobbiamo stare tranquilli e pensare alla prossima partita. Dobbiamo analizzare questo stop, volevamo altro da questa sfida: abbiamo rispettato il nostro avversario, ma ci è mancata la giusta brillantezza per sbloccare l’incontro. Il rigore? Non mi va di commentarlo. Avremmo dovuto almeno pareggiare, saremmo dovuti essere più cinici. Avrei voluto rivedere anche la spinta su Leiva che, però, non è caduto in area di rigore”.