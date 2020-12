Lazio, Inzaghi: "Avremmo meritato di più, ma la qualificazione è a un passo"

vedi letture

Un pareggio, quello della Lazio contro il Borussia Dortmund, che ha il sapore della beffa. Contro i tedeschi, infatti, la truppa di Inzaghi, soprattutto nella ripresa, dimostra di potersela giocare con le grandi del calcio europeo, ma dovrà ancora sudare nell'ultima giornata del girone F quando dovrà ottenere un risultato positivo contro il Bruges. Ai microfoni di Sky Sport è lo stesso Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, a sottolineare la prestazione dei suoi. "C'è rammarico perché su cinque partite abbiamo fatto 9 punti e con questi risultati sei già qualificato con una giornata d'anticipo. Avremmo meritato qualcosa in più ma rimane la grande soddisfazione di aver giocato una partita di personalità contro una squadra forte" le sue parole. Nonostante sia ancora imbattuta la Lazio non ha ancora la qualificazione in tasca, ma l'allenatore biancoceleste preferisce pensare positivo. "Abbiamo pareggiato le due partite in grandissima emergenza, è normale che con 9 punti pensavamo di essere già agli ottavi, un traguardo che manca da 20 anni. Siamo a un passo, ma dobbiamo essere consapevoli. Prima pensiamo allo Spezia, poi ci concentreremo sul Bruges che è una partita molto importante. Questa Champions League la inseguiamo da 4 anni e mezzo. Abbiamo avuto qualche problematica dovuta a Covid e infortuni. In campionato anche le altre che la giocano hanno qualche problemino: ora dobbiamo fare il salto di qualità, dobbiamo lasciar perdere la Champions per andare a fare una grande partita contro lo Spezia e poi, in due giorni e mezzo, dobbiamo organizzarne un altro" ha concluso il tecnico.