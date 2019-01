Lazio, Inzaghi: "Avremmo meritato la vittoria. Riparto dalla prestazione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il tecnico bianco-celeste Simone Inzaghi ha commentato in sala stampa la sconfitta della sua Lazio contro la Juventus: "Io penso che avremmo meritato la vittoria, però il calcio è questo. La pecca grave è non aver fatto il 2-0 ma con questo spirito torneremo presto a vincere. Sono dispiaciuto, non avevamo sofferto nulla contro la Juventus. I dati dicono questo, è un grande merito aver fatto soffrire una delle squadre più forti d'Europa. Mi sarebbe piaciuto vincere per i nostri splendidi tifosi, che ci hanno spinto per 95 minuti. C'è tempo e margine per la classifica. Queste due sconfitte ci hanno rallentato, ma mi tengo la prestazione. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Andiamo a casa con un grandissimo amaro in bocca. Il calcio è spietato se non sai chiudere le partite. Le altre due volte che abbiamo battuto la Juventus non avevamo giocato così bene".

Pungolato sul mercato, Inzaghi ha poi concluso: "Con la società c'è grandissima sinergia. Contemporaneamente alla squalifica di Marusic e Acerbi, non avevamo neanche Basta. Ho dovuto sopperire con lo spostamento di Parolo, che ha fatto un'ottima partita."