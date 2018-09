Lazio, Inzaghi: "Badelj affaticato. Durmisi ha fatto molto bene"

© foto di Federico Gaetano

Un turn over annunciato che ha comunque garantito alla Lazio una vittoria nella prima di Europa League. Questo il pensiero del tecnico Simone Inzaghi sui calciatori che hanno giocato stasera: "Sono contento. Badelj l'ho sostituito nel secondo tempo perché era un po' affaticato. Durmisi ha fatto molto bene, così come Caicedo che è stato determinante nell'assist per il gol iniziale e nel rigore conqustato. Anche Murgia mi è piaciuto, ha fatto quello che gli ho chiesto. Gli altri li conosciamo, sappiamo che possono darci garanzie".