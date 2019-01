© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato anche dei presunti malcontenti legati al mercato all'interno della rosa: "È normale che ci possano essere giocatori che vanno in campo un po' meno, ma sia Badelj che Berisha non si sono mai lamentati con il sottoscritto. Ci daranno una grande mano".