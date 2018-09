Lazio, Inzaghi: "Berisha? Andiamo con cautela, per noi è importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli. Queste alcune battute sulla situazione degli infortunati: "Berisha ha ricominciato a lavorare in campo, l'ho visto bene negli ultimi due giorni ma stiamo procedendo con cautela. Non si è ancora unito col gruppo, lo aspettiamo perché per noi è importante. Luiz Felipe sta seguendo il protocollo, vediamo la settimana prossima. Per Lukakau ci vorrà un po' più di tempo".