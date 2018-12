Lazio, Inzaghi: "Berisha e Leiva out domani. Marusic recuperato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha fatto il punto sugli infortunati: "Berisha ha avuto un risentimento nella partita di giovedì e non sarà rischiato. Leiva sta meglio, avrebbe voluto rientrare ma non c'è ancora l'ok definitivo per farlo tornare in gruppo a pieno regime. Marusic? Si è allenato bene in questi giorni, ha avuto qualche problema già dal ritiro e non ha potuto allenarsi come lo scorso anno. È un ragazzo serio, ci punto molto. Valuterò se farlo partite dalla panchina o se schierarlo titolare".