Lazio, Inzaghi: "Bravi a non disunirci, Bologna ottima squadra"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio di Bologna, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Radio Rai: "E' stata un'ottima partita. Abbiamo trovato un'ottima squadra che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. La squadra è stata brava a non disunirsi. C'è del rammarico per l’occasione e il rigore di Correa perchè sono state due occasioni che ci avrebbero permesso di vincere. La squadra ha giocato e non dimentichiamo che abbiamo incontrato un’ottima squadra".

Il Bologna vi ha messo in difficoltà.

"Lo sapevamo perchè il Bologna è una squadra molto ben allenata e nel primo tempo ci ha messo in difficoltà".

In panchina c’era Mihajlovic.

"Ci siamo incontrati prima della partita, non ci siamo potuti abbracciare perchè le cure che fa non lo consentono ma è come se lo avessi fatto. Vederlo in panchina, incitare la squadra è stata la cosa più bella che è successo qui a Bologna".