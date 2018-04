Lazio, Inzaghi: "Bravi e lucidi. Derby? La mia testa ora è a Salisburgo"

© foto di Federico Gaetano

Queste le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ai microfoni di Premium Sport dopo la partita vinta dai suoi sul campo dell'Udinese: “Partita molto importante per noi. Siamo stati bravi e rimasti lucidi anche dopo il gol a freddo, segnandone due prima della fine del tempo. Poi abbiamo concesso poco e niente. Con Parolo e Murgia avremmo forse avuto più equilibrio ma Luis Alberto e Milinkovic-Savic portano qualità. Giovedì è successa la stessa cosa, anche se in realtà eravamo in vantaggio. Siamo rimasti lucidamente in partita, la squadra crede in quello che proponiamo in settimana. Derby? Adesso la mia testa è a Salisburgo, dove avremo una partita importantissima. Non sarà facile, contro una squadra forte in uno stadio caldo. Andrà preparata nei minimi dettagli e da venerdì avremo un giorno e mezzo per preparare una grande partita. A Luis Alberto basta una giocata per spostare gli equilibri di una gara. Penso sia già un top player e se lo merita perché ha lavorato bene”.