Lazio, Inzaghi: "Bravi i ragazzi. Derby che vale tantissimo a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo la vittoria nel derby contro la Roma: “I ragazzi sono stati bravissimi, hanno interpretato bene la gara sia a livello tattico che di intensità. Martedì sera avevamo speso tanto col Milan, dovevamo preparare un derby che vale tantissimo in questa città, ma volevamo regalare una soddisfazione ai tifosi che oggi sono stati con noi dall’1’ al 95’”.

Caicedo? “Il segreto di ogni squadra è il gruppo, ho la fortuna di avere grandi professionisti. Non è facile rinunciare a Immobile, ma sapevo che Caicedo mi avrebbe aiutato e così è stato. Avevamo preparato bene la gara, sapevamo quanto è importante Kolarov per la Roma, abbiamo deciso di alzare la posizione di Marusic. Io penso che al di là dei moduli quando una squadra mette in campo un cuore così è difficile per tutti. Siamo stati bravissimi nel primo tempo, dovevamo fare forse un gol in più. Non posso dir niente a questi ragazzi, sono stati tutti bravissimi. Abbiamo preparato un derby in tre giorni e mezzo. Il mio augurio è quello di avere i giocatori a disposizione per poter modificare insieme al mio staff”.

Correa? “Quando mi hanno detto che volevano prenderlo sono stato molto contento. Si mette sempre a disposizione della squadra, è stato determinante sui primi due gol, è ancora giovane e può migliorare ancora tanto”.

Il derby cambia i rapporti di forza tra voi e la Roma? “I ragazzi devono guardare le ultime due prestazioni, abbiamo giocato contro Milan e Roma. I ragazzi hanno messo in campo una grande lucidità, stasera dovevamo essere bravi a non subire gol. Giusto godersi questa vittoria, ma da martedì dobbiamo pensare già alla Fiorentina”.