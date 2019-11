Lazio, Inzaghi: "Buona classifica ma vogliamo migliorarla ancora"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria con il Lecce, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sappiamo che questo è un campionato difficile, il Lecce è una squadra organizzata con due attaccanti come Lapadula e Babacar, che oggi hanno fatto un’ottima gara. Noi abbiamo creato tanto, bisognava però stare attenti sul loro gol da palla inattiva. Noi però non vogliamo fermarci, abbiamo una buona classifica ma vogliamo migliorarla ancora. Oggi abbiamo palleggiato molto bene, dovevamo essere più bravi a concretizzare le occasioni create. Dovevamo chiudere il primo tempo non sull’1-1 ma con un netto vantaggio. Ci sarà tempo per commentare gli episodi, possono condizionare le gara. Noi giovedì scorso l’abbiamo pagato in Europa League con un rigore che non ci hanno dato. Dobbiamo indirizzarli verso di noi e salvo la sfida in Europa League siamo riusciti a farlo".

Correa? "Si sta ritagliando uno spazio importante, è un ragazzo serio che da tutto per la squadra. Ha fatto 6 gol e li ha meritati, poteva farne qualcuno in più. Però fa anche molto movimento senza palla, così come Caicedo e Immobile, hanno bene in queste 12 partite. Il secondo tempo contro l’Atalanta può averci dato slancio, però avevamo fatto ottime gare anche prima. Prima di Firenze vedevo la squadra sul pezzo, che mi seguiva alla lettera. L’ho sempre pensato che giocando così e costruendo bene le nostre manovre sarebbero arrivati i risultati".

Il Lecce?: "Ho fatto i complimenti a Liverani alla fine, ha giocato una partita con personalità. Sapevo che avremmo trovato insidie contro il Lecce, però i ragazzi hanno trovato le energie per vincere un match molto importante”.