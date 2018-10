Lazio, Inzaghi: "C'è rammarico, Correa non andava espulso"

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi ha analizzato il pesante k.o. esterno contro l'Eintracht ai microfoni di Sky Sport: "C'è rammarico, secondo me potevamo fare meglio, senza questi episodi probabilmente non avremmo perso. Spiace perché anche in dieci abbiamo avuto un'occasione chiara con Correa. Poi siamo rimasti in nove, la partita l'ha chiusa l'arbitro, forse il fallo di Correa era da ammonizione. Non cerchiamo alibi, dispiace perché l'altra partita è finita in pareggio. Abbiamo preso gol su palla inattiva dopo tre minuti, non possiamo concedere queste occasioni. Avevamo tenuto bene il campo, poi c'è stata la disattenzione di Basta, la partita si è chiusa sull'espulsione di Correa".

"Per i primi venti minuti siamo stati bene in campo, abbiamo espresso un buon gioco. Di volta in volta smettiamo di giocare, pensiamo che individualmente possiamo vincere la partita. L'avevamo preparata bene, sono convinto che nonostante abbiamo preso un girone competitivo passeremo il turno. L'attenzione va allenata quotidianamente, abbiamo sbagliato le scelte anche undici contro undici. Con più attenzione avremmo fatto passaggi e scelte migliori. Sul primo gol abbiamo perso una marcatura, ma da tutte le sconfitte bisogna attingere qualcosa. Faremo tesoro di questa partita, era una bellissima gara con una cornice di pubblico entusiasmante. Stiamo cercando di lavorare, probabilmente quest'anno stiamo sbagliando gli ultimi passaggi. Domenica abbiamo perso un derby difficile da digerire, se fossimo passati in vantaggio sarebbe stata un'altra partita. Guardiamo con fiducia alla Fiorentina, la classifica è buona".

"Ci dispiace, dobbiamo capire cos'è andato e cosa no, sono fiducioso per domenica. Può succedere di perdere due partite. Non va bene giocare da soli, giochiamo un ottimo calcio, siamo stati il miglior attacco lo scorso anno, abbiamo tutte le qualità anche per farlo quest'anno. Quando giochiamo insieme siamo un'ottima squadra, faremo il nostro campionato e vinceremo le nostre partire, provando a regalare soddisfazioni ai tifosi. Facciamo rumore quando perdiamo, è normale, ne facciamo meno quando ne vinciamo cinque. Già da domenica vedremo una Lazio molto migliorata".