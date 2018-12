Lazio, Inzaghi: "C'è tanto rammarico, oggi non meritavamo la sconfitta"

Ha parlato così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Atalanta. "Quando ho visto che aspettavano ho pensato che lo avrebbero annullato, c'è rammarico per una partita che non meritavamo di perdere. Obiettivamente questa sera perdiamo l'unica partita che non avremmo meritato di perdere, Strakosha non ha fatto un intervento. Con questo spirito si raggiungeranno i risultati, avevo fatto una grande esultanza ma non vedevo il perchè dovesse annullarlo e non ci ha permesso di fare questo pareggio che cambiava poco in termini di classifica. Non ci ridimensionano questi risultati, noi siamo in un momento così dove l'episodio non gira a nostro favore ma abbiamo creato tante occasioni. Siamo la squadra che fin ha fatto meglio a Bergamo, alla fine ho detto ai ragazzi che facendo così ci tireremo fuori da questo momento. Correa e Immobile dovevano rimanere alti per attaccare la profondità, abbiamo creato ma spesso abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio. Dobbiamo essere più precisi e più cattivi in zona gol, senza il gol di tacco di Saponara avremo vinto contro la Sampdoria ma è un momento così. Sono rammaricato per il risultato e non per la prestazione. Penso che anche con la difesa a tre l'Atalanta non ha fatto un tiro in porta, ha fatto gol su un rinvio sbagliato di Radu. Adesso la classifica è peggiorata ma siamo al quinto posto, la Lazio ripartirà e lotterà per il vertice per un posto in Europa importante. Siviglia? E' una squadra forte, ci penseremo a metà febbraio e adesso testa al campionato. Potevamo essere più fortunati".