L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, ha parlato così della cessione di Caceres ai bianconeri: "Voglio giocatori entusiasti di rimanere qua. Poi, essendo stato giocatore, so che tutti vogliono giocare sempre. Purtroppo non sono riuscito a dare una maglia da titolare fisso a Caceres. Lui non ha mai creato problemi, ha sempre dato tutto e non posso rimproverargli nulla. Mi ha chiesto di giocare di più e, quando arriva la Juve, nessuno al mondo può dire di no. Gli auguro tutto il bene possibile".