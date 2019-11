Lazio, Inzaghi: "Caicedo e Correa da valutare. Cercherò di recuperarli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Celtic, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha fatto il punto sugli assenti: "Non ho ancora un'idea ben precisa, abbiamo finito queste 3 partite ravvicinate con qualche problema. Sicuramente non ci saranno Radu, Marusic e Cataldi che è squalificato. Correa, Caicedo e Leiva sono da valutare. Caicedo ha preso una botta forte alla spalla, ma non ci sono fratture, ha solo un grosso ematoma. Correa ha preso un colpo fortuito in allenamento, vediamo come reagirà. Li terrò sotto osservazione fino a domani. Immobile e Lulic erano un pochettino affaticati ieri, ma sono fiducioso su questi due. Cercherò di schierare la formazione migliore".

Ancora su Correa e Caicedo: "Devo valutare le loro condizione molto attentamente ma chiederò loro un sacrificio, ho fiducia. Cercheremo di recuperarli in tutti i modi, ma nello stesso tempo ho Adekanye e la possibilità di alzare Milinkovic o Luis Alberto. Immobile anche farà di tutto per esserci, nell'intervallo di Milano aveva accusato qualche problema e gli ho risparmiato l'ultima mezz'ora".