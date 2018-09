Lazio, Inzaghi: "Caicedo e Immobile possono coesistere. Bravo Patric"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara vinta contro il Genoa, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha analizzato il successo ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non ho ancora chiamato mio fratello Pippo, ma lo farò presto. Ha ottenuto una bella vittoria ed è giusto che se la goda, come noi del resto! I ragazzi sono stati bravissimi, a loro vanno fatti i complimenti, hanno interpretato bene una gara non semplice. Caicedo e Immobile possono giocare insieme. L’ecuadoriano si è meritato di partire titolare non solo per la prestazione di giovedì, ma per il lavoro che sta facendo da quando è arrivato. Non è facile restare dietro a tre come Immobile, Luis Alberto e Correa, ma bisogna farsi trovare pronti, si merita ciò che sta vivendo in questi ultimi giorni. Patric si allena sempre nel modo giusto. Avrei voluto inserirlo prima, ma dopo aver già effettuato due sostituzioni, il terzo cambio va sempre gestito perché non si sa mai cosa può accadere. Da domattina, anche se con il mio staff già da stasera, la testa è già all’Udinese. Non sarà facile, è una squadra in striscia, che va affrontata nel migliore dei modi. Sono sempre in difficoltà quando devo scegliere, ho tanti elementi in rosa: oggi avrei voluto inserire Murgia e Cataldi, Badelj lo avevo sostituito giovedì perché era stato ammonito e temevo il secondo cartellino su una ripartenza. Tutti mi mettono in dubbio quotidianamente con i loro allenamenti".