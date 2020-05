Lazio, Inzaghi carichissimo: possibile una settimana di ritiro prima dell'Atalanta

In casa Lazio c'è grande euforia, con Simone Inzaghi carichissimo per la ripresa del campionato tanto da aver lanciato questo messaggio nel discorso fatto ieri alla squadra prima dell'allenamento: "Ora tocca a noi, diamo tutto per il nostro sogno!". Gli allenamenti procedono spediti secondo un preciso piano condiviso con tutto lo staff e secondo il Corriere dello Sport, i biancocelesti stanno prendendo in seria considerazione la possibilità di vivere l'ultima settimana prima del ritorno in campo contro l'Atalanta, in ritiro presso Formello per non lasciare niente al caso ed arrivare al top al big match che darà il via alla corsa scudetto.