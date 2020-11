Lazio, Inzaghi cerca di mediare ma il club non ci sente. Luis Alberto verso l'esclusione

Il caso Luis Alberto è ancora aperto in casa Lazio, dopo le parole sul ritardo dei pagamenti dello spagnolo della scorsa settimana che ha mandato su tutte le furie il club, e molto difficilmente il centrocampista scenderà in campo nella sfida di sabato contro il Crotone. Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, sta cercando di mediare, per poterlo avere a disposizione, ma al momento non sembrano esserci i margini e si va verso l'esclusione dai convocati per il numero 10 dei capitolini.