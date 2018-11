Lazio, Inzaghi: "Champions? Noi ci crediamo come sempre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche della corsa Champions League durante la conferenza stampa odierna: "Ho già risposto prima, che dopo un quarto e un quinto posto probabilmente c'è chi dice che abbiamo già fatto, ma non io. Io ci credo, ci credono i ragazzi e lavoriamo tutti per questo obiettivo. Serve tantissimo equilibrio, specialmente in questa piazza, dove spesso ci sono voci che creano destabilizzazioni nell'ambiente. Siamo quarti in classifica, in Europa League siamo secondoi in un girone difficilissimo e i ragazzi stanno facendo benissimo. Sappiamo di dover migliorare e crescere specialmente negli scontri diretti che finora abbiamo sempre perso, anche a causa di alcuni episodi sfortunati. Ma vogliamo riconfermarci e lo stiamo facendo"