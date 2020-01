Lazio, Inzaghi: "Che orgoglio vedere i ragazzi giocare così bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, commenta ai microfoni di Lazio Style Radio il rotondo successo ottenuto contro la Sampdoria: “Una giornata molto positiva, giusto godercela, da domani penseremo alla partita contro il Napoli".

La gara contro il Napoli?

"Dobbiamo esser bravi a recuperare forze ed energie. Domenica e lunedì cercheremo di prepararla al meglio, sappiamo cosa ci aspetta. E’ motivo di grande orgoglio vederli giocare in questa maniera, sto cambiando ma è una grande soddisfazione vedere la propria squadra tenere il campo in questo modo. Dovremo valutare bene, abbiamo avuto qualche problemino, ci sarà da capire le condizioni di Correa, che ha voluto esserci a tutti i costi. Mi aveva dato buone risposte ieri, ho preferito non rischiarlo mettendo altri giocatori".

La Lazio più offensiva?

"Sì, siamo stati sempre votati all’attacco in questi quattro anni. Grazie al sacrificio degli attaccanti ci possiamo permettere tutti questi giocatori di spiccate qualità offensiva. Mi vengono in mente Nedved e Conceicao, che facevano grandi sacrifici per la squadra”.