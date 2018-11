Lazio, Inzaghi: "Chi in regia? Sceglierò fra Parolo, Murgia e Cataldi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha fatto il punto sulla formazione che domani affronterà l'Olympique Marsiglia in Europa League. Particolare attenzione l'allenatore biancoceleste l'ha riservata al ruolo di regista vista la contemporanea assenza di Leiva e Badelj: "Sia Lucas che Milan torneranno per la gara di campionato contro il Sassuolo, ma per domani dovrò trovare una soluzione alternativa. Parolo regista come al Velodrome? Deciderò dopo la rifinitura di domani mattina. Le opzioni sono tre: Parolo, come all'andata, Murgia o Cataldi. Voglio pensare ancora qualche ora prima di gare una scelta".